Вратарь поддержал форварда Фёдора Смолова, который перешёл в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды. Также он оценил перспективы полузащитников москвичей Антона Миранчука и Алексея Миранчука в Европе.
"Смолов хотел себя проверить – считаю, он молодец, потому что не каждый может так выйти из зоны комфорта.
Когда Миранчуки уедут в Европу? Время ещё есть. Надеюсь, что нескоро! Игрок должен хотеть, чувствовать момент. Думаю, на самом деле скоро это случится.
Кто из игроков интересен европейским клубам? Алексей Миранчук, Кокорин", - сказал Гильерме в программе "Красава" на YouTube.
Гильерме: надеюсь, Миранчуки ещё нескоро уедут в Европу
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме поделился мнением о российских футболистах, выступающих в европейских чемпионатах.
Фото - ТАСС
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