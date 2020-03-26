Источник: клубы РПЛ в апреле обсудят вариант досрочного завершения чемпионата

Розыгрыш РПЛ может быть завершен досрочно, сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".

По данным источника, в начале апреля клубы РПЛ на общем собрании, которое будет проходить в дистанционном режиме, обсудят вариант завершения чемпионата России без доигровки восьми туров. В этом случае турнирная таблица может быть утверждена в текущем состоянии.



Ранее о таком варианте развития событий говорил спортивный журналист Иван Карпов. По его словам, вероятность подобного завершения чемпионата составляет 90%.



В РПЛ официально введена пауза из-за пандемии коронавируса. Глава РПЛ Сергей Прядкин говорил, что чемпионат может быть возобновлён 24 апреля.