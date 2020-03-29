- Я не хотел особо на эту тему говорить. Но раз это уже где-то появилось... Да, это так. Легионеры уехали к своим семьям еще до закрытия границ, а не прямо сейчас. Кто-то успел улететь, кто-то нет. Отпуск у команды до 1 мая
Что будем делать, если легионеры не вернутся? Значит, постараемся справиться своими силами. Без легионеров. Думаю, до 1 мая ничего не примут. Как я уже вам сегодня говорил, по моим ощущениям сезон в РПЛ раньше июня не возобновится, - цитирует Иванова "СЭ".
Иванов заявил, что принял такое решение потому что сейчас команде нельзя тренироваться и играть. Он считает, что правильность решения покажет время.
"Урал" после 22-ух туров занимает 10-ю строчку турнирной таблицы с 25 очками.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Президент "Урала": по моим ощущениям, сезон в РПЛ раньше июня не возобновится
Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил, что игрокам клуба предоставлен отпуск до 1 мая.
Источник: ФК "Урал"
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