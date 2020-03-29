"Многие тренеры часто жалуются, что в футбол приходят не профессионалы. Когда футболисты приходят в экономику – это еще хуже. Сейчас любой здравомыслящий человек понимает, что без государственных денег футбол в России просто помрет!
У нас же бюджетные средства уходят не только на футбол, они и в искусстве, и в культуре, театры многие финансирует государство. Большой театр, в частности. И никто в этом не видит ничего постыдного.
На самом деле пока это сделать невозможно. Мы говорим о государственных деньгах в российском футболе, а там нецелевое использование средств", — приводит слова Наумова "Спорт Уик Энд".
Николай Наумов являлся президентом ФК "Локомотив" с 2007-го по 2010-й год.
В настоящее время сезон в российской Премьер-лиге приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения короанвируса. По актуальным данным в России 1534 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией. Скончалось 8 человек.
Экс-президент "Локо": без государственных денег футбол в России просто помрет!
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал огромное присутствие государственных денег в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"
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