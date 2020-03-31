Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом в стране.
- Когда возобновится чемпионат России по футболу? Понятия не имею. Сейчас самое главное — не мешать врачам выполнять свою работу. Стоил ли его вообще возобновлять? Думаю, что все, он закончился, - рассказал Боярский в интервью Sport24.
На вопрос о досрочном завершении сезона и присвоении "Зениту" чемпионства Боярский ответил, что считает "бело-голубых" чемпионами всегда.
Число заболевших Covid-19 в России превысило две тысячи человек. Всего в мире свыше 780 тысяч людей заразились Covid-19.
Боярский - о возобновлении чемпионата: думаю, что все, он закончился
Российский музыкант и актёр Михаил Боярский поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России.
Источник: ФК "Зенит"
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