Акинфеев - о Евро-2016: виноватых нет, виноваты все

Бывший голкипер сборной Россиии Игорь Акинфеев вспомнил чемпионат Европы 2016 года.
Фото: © Mutsu Kawamori
"Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, он решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют Слуцкому, что он взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если ты выходишь, то должен отдаваться, биться. Чудес не бывает, что ты в полноги играешь и обыгрываешь всех", - сказал Акинфеев в эфире "Матч ТВ".


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Теги: Акинфеев Сборная России
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