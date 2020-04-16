Гурцкая считает, что РПЛ возобновится 7-14 июня

Агент Тимур Гурцкая рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата России.
Фото: РБ
- Мы, как обычно, самые последние всё сделаем. Все будут играть к концу мая — началу июня, а мы, может быть, к середине июня. К нам прилететь нельзя, наша страна на прилёт официально закрыта до 1 июня. Как иностранцы вернутся? Частные борты? Вы хотите, чтобы "Тамбов" своих футболистов частными бортами привёз и разорился окончательно?

Не понимаю, как технически можно начать тренировки раньше 15 мая. Думаю, Россия раньше 7-14 июня чемпионат не начнёт, — сказал агент в эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.

Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год.

РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура. На первом месте располагается "Зенит", имея в активе 50 очков. На 9 баллов от петербуржцев отстают "Локомотив" и "Краснодар".

Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.


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Теги: Гурцкая Коронавирус
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