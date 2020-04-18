"Сейчас могу выбирать себе клуб. На меня вышли вышли серьезные люди, которые ищут варианты в Европе. Есть варианты в Испании, Италии. В Англии на меня никто не выходил. Мне хочется конкурировать, хочется играть за команду, которая за что-то борется", - сказал Кокорин.
Напомним, арендное соглашение Кокорина с "Сочи" рассчитано до конца текущего сезона. Летом его контракт с "Зенитом" истекает.
Кокорин: на меня вышли серьезные люди. Есть варианты в Испании и Италии
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который на правах аренды выступает за "Сочи", рассказал, что у него есть варианты продолжения карьеры в Европе.
ФК "Зенит"
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