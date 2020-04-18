- Считаю, что все переговоры главного арбитра с бригадой ВАР должны быть слышны. не убивает ли VAR интерес к футболу? Если технический прогресс минимизирует ошибки, а в футболе их стоимость очень велика — значит, он необходим. Однако вопрос заключается в его исполнении.
Пока доброе намерение ведет к еще большему хаосу. Англичане были против этой системы, но им пришлось подчиниться в приказном порядке. Пока я вижу лишь то, что, с одной стороны, с помощью этой системы судьи действительно избегают грубых ошибок, но с другой — получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры. В нынешнем виде, считаю, протокол VAR недееспособен, - приводит RT слова журналиста.
Черданцев - о VAR: судьи получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры
Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением по поводу системы видеопомощи арбитрам.
Фото: odds
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