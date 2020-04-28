— В целом впечатления положительные. Я открыл для себя новую культуру, новую страну и великолепный клуб. Меня очень тепло приняли. Конечно, всегда бывают взлеты и падения, но сейчас я счастлив. К тому же, Россия — красивая страна, а Москва, в которой мне посчастливилось жить, — прекрасный город.
Мне повезло попасть в очень хороший клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню. У нас очень страстные болельщики, которые хотят, чтобы футболки игроков были мокрыми. Не думаю, что у меня много сильных качеств, но я всегда стараюсь изо всех сил, — рассказал французский футболист алжирского происхождения в интервью GOAL.
26-летний Жиго выступает за московский "Спартак" с лета 2018 года, перейдя из "Гента" за 8 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса. За последние сутки в России подтверждено 6 411 случаев заражения (Всего — 93 558). 8 456 человек выздоровело, 867 — умерло.
Жиго: мне повезло попасть в очень хороший клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о впечатлениях, которые в нём оставили Москва и клуб.
Фото: Rusfootball.info
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