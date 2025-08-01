"Трансфер Жедсона из "Бешикташа" в "Спартак" ужасен в плане цены. Когда клубы РПЛ не играют в еврокубках, тратить такие деньги - неадекватно", - передает слова Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 31 июля, "Спартак" официально объявил о переходе в 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Ранее футболист играл за турецкий "Бешикташ". Контракт с игроком подписан до лета 2029 года.
По данным Transfermarkt, стоимость трансферной компенсации за португальца составила чуть более 20 миллионов евро. Сумма может дойти до 27 миллионов с учетом всех бонусов.
Мостовой: трансфер Жедсона из "Бешикташа" в "Спартак" ужасен
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой оценил трансфер полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"