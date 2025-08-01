"Мне здесь все очень нравится. Мне по силам забить десять голов в этом сезоне. Если я и Голенков забьем по десять мячей, "Ростов" станет чемпионом (улыбается)", - цитирует Сулейманова Metaratings.
Напомним, "Ростов" объявил о трансфере нападающего московского "Локомотива" Тимура Сулейманова 21 июня.
В составе ростовской команды 25-летний форвард принял участие в двух матчах РПЛ, в которых провел на поле суммарно 88 минут и пока не отметился голевыми действиями.
26-летний нападающий желто-синих Егор Голенков записал на свой счет одну голевую передачу в двух играх текущего чемпионата России.
Сулейманов: если я и Голенков забьем по десять голов, "Ростов" станет чемпионом
Новичок "Ростова" нападающий Тимур Сулейманов рассказал об адаптации в клубе.
Фото: ФК "Ростов"