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Туфан Садыгов отреагировал на письмо сотрудников "Химок" в РФС и РПЛ

Бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал обращение экс-сотрудников клуба к руководителям российского футбола вернуть долги.
Фото: ФК "Химки"
"Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше", - сказал Садыгов "РИА Новости".

Напомним, вчера, 31 июля, стало известно, что сотрудники подмосковных "Химок" направили открытое письмо главе РФС Александру Дюкову, а также президенту РПЛ Александру Алаеву и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Ранее сообщалось, что "Химки" имеют финансовые задолженности перед футболистами и работниками клуба. В июне красно-черные объявили о решении приостановить деятельность.

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