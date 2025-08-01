"Не могу комментировать этот вопрос. Звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше", - сказал Садыгов "РИА Новости".
Напомним, вчера, 31 июля, стало известно, что сотрудники подмосковных "Химок" направили открытое письмо главе РФС Александру Дюкову, а также президенту РПЛ Александру Алаеву и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.
Ранее сообщалось, что "Химки" имеют финансовые задолженности перед футболистами и работниками клуба. В июне красно-черные объявили о решении приостановить деятельность.
Туфан Садыгов отреагировал на письмо сотрудников "Химок" в РФС и РПЛ
Бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал обращение экс-сотрудников клуба к руководителям российского футбола вернуть долги.
Фото: ФК "Химки"