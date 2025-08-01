"Все хорошо, в команде приняли отлично. Он полностью здоров, практически месяц уже находится в расположении клуба и готовится к чемпионату", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
"Антальяспор" официально объявил о подписании контракта с российским защитником Георгием Джикией 26 июля. Ранее клуб не мог этого сделать из-за трансферного бана.
Последним клубом в карьере 31-летнего Джикии были "Химки". В составе подмосковной команды он выступал с сентября прошлого года и покинул клуб в качестве свободного агента. За красно-черных футболист провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.
Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в "Антальяспоре"
Владимир Кузьмичев, агент защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, рассказал, как игрока приняли в Турции.
Фото: сборная России