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Смородская: если бы стала руководителем "Спартака", точно уволила бы Станковича и спортдиректора. Бестолковый

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос, какие бы первые решения ею были приняты на посту руководителя "Спартака".
Фото: РПЛ
- Абсолютно точно увольнение Станковича. Я удивлена, что он до сих пор тренер "Спартака". Также убрала бы спортивного директора. Бестолковый. Я не знаю, кто в «Спартаке» принимает окончательное решение: тренер, спортивный директор или вообще руководство.

Напомним, с лета прошлого года пост главного тренера "Спартака" занимает Деян Станкович. 25 мая московский клуб объявил о продлении контракта с сербским специалистом до лета 2027 года. Под руководством Станковчича красно-белые финишировали на четвертой позиции в чемпионате России и вылетели из Кубка страны на стадии финала Пути регионов.

В январе этого года должность спортивного директора в "Спартаке" занимает 55-летний испанец Франсис Кахигао.

Источник: "СЭ"

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