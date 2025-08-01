- Абсолютно точно увольнение Станковича. Я удивлена, что он до сих пор тренер "Спартака". Также убрала бы спортивного директора. Бестолковый. Я не знаю, кто в «Спартаке» принимает окончательное решение: тренер, спортивный директор или вообще руководство.
Напомним, с лета прошлого года пост главного тренера "Спартака" занимает Деян Станкович. 25 мая московский клуб объявил о продлении контракта с сербским специалистом до лета 2027 года. Под руководством Станковчича красно-белые финишировали на четвертой позиции в чемпионате России и вылетели из Кубка страны на стадии финала Пути регионов.
В январе этого года должность спортивного директора в "Спартаке" занимает 55-летний испанец Франсис Кахигао.
Источник: "СЭ"
Смородская: если бы стала руководителем "Спартака", точно уволила бы Станковича и спортдиректора. Бестолковый
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на вопрос, какие бы первые решения ею были приняты на посту руководителя "Спартака".
Фото: РПЛ