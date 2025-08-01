Андрей Канчельскис сравнил финансовые возможности "Спартака" и "Зенита"

- "Спартак" побил свой же трансферный рекорд? Это не поможет клубу стать чемпионом в этом сезоне. Думаю, "Спартак" просто показывает, что по финансовым возможностям он находится на уровне "Зенита". Да, это богатый и очень популярный клуб, но этого недостаточно для чемпионства. По эффективности своих трансферов "Зенит" с запасом опережает москвичей, - сказал Канчельскис "РБ Спорт".
Вчера, 31 июля, стало известно, что "Спартак" подписал 26-летнего португальского полузащитника из турецкого "Бешикташа" Жедсона Фернандеша. Сумма трансфера составила рекордные для красно-белых 20,7 миллионов евро. Игрок будет выступать под 83 номером.
После двух туров РПЛ "Спартак" располагается на десятом месте в таблице, имея в своем активе 3 очка. 3 августа команда Деяна Станковича сыграет на выезде против "Акрона".