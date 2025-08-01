По информации источника, "Бешикташ" заинтересован в подписании капитана и опорного полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова. Сообщается, что представитель футболиста уже ведет переговоры с президентом турецкого клуба.
Отмечается, что стамбульцы видят в Баринове того, кто сможет заменить ушедшего в "Спартак" хавбека Жедсона Фернандеша.
28-летний Баринов является воспитанником академии "железнодорожников". Его нынешний контракт с клубом истекает будущим летом. Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.
В этом сезоне Баринов провел 3 матча за красно-зеленых и не отличился результативными действиями.
Источник: Legalbet
"Бешикташ" может приобрести на замену Жедсону капитана "Локомотива"
Дмитрий Баринов может перебраться в Стамбул.
Фото: ФК "Локомотив"