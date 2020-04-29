Форвард "Локомотива" Роман Тугарев в своем инстаграме рассказал, что хотел бы поиграть в зарубежном клубе.
"В Лондон я бы переехал. Только надо получить предложение от "Челси" (смеётся). А вообще надо сначала же в России заиграть и только потом думать о Европе", - сказал футболист.
21-летний нападающий с 2017 по 2019 год выступал за "Казанку". В нынешнем сезоне он провел пять матчей за "Локомотив".
Роман Тугарев: я переехал бы в Лондон. Только надо получить предложение от "Челси"
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