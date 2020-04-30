Напомним, что Баду перешел в "Спартак" летом прошлого года и ни разу не сыграл за главную команду красно-белых.
Баду: эти комментарии, что я кривоногий... смейтесь, ребята! Вы меня еще увидите!
Баду является клиентом агентства TZS. Этой компанией до назначения генеральным директором в "Спартак" руководил Томас Цорн.
- Кажется, это было во время моей предпоследней игры за "Спартак-2". Когда было сыграно около 70 минут, я вдруг услышал обезьянье уханье. Я подошел к арбитру и сказал, что уйду с поля, если это не прекратится, - приводит слова Баду Fussballeck.
Также футболист отметил, что игроки команды соперника стали его успокаивать и поговорили со своими болельщиками, чтобы они прекратили.
- Меня вся эта история не особо задела, потому что расизм остается большой проблемой, но он есть не только в России. Расовая дискриминация встречается и в Германии, и в Италии, и в других странах. В этом плане мы не добиваемся прогресса, а все становится только хуже, - добавил игрок.
"Мы не добиваемся прогресса, все становится хуже". Баду рассказал о расизме в России
Игрок "Спартака-2" Малколм Баду рассказал о том, как столкнулся с проблемой расовой нетерпимости в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"
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