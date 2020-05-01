Каррагер предложил болельщикам составить свою команду мечты, при этом все футболисты должны быть разных национальностей и из разных клубов.
Милнер включил в свою команду защитника петербургского "Зенита" Бранислава Ивановича.
Полностью команда выглядит так: Юсси Яскелайнен - Бранислав Иванович, Лукас Радебе, Уэс Морган - Криштиану Роналду, Стивен Джеррард, Стилян Петров, Жунинью - Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Гарет Бэйл.
Бранислав Иванович перешел в "Зенит" из "Челси" в феврале 2017 на правах свободного агента, подписав контракт на 2,5 года. В РПЛ защитник провел 86 игр и забил 7 голов.
Также футболист успел поиграть за московский "Локомотив" с 2006 по 2007.
Милнер включил Ивановича в свою команду мечты
Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер принял участие в челлендже от Джейми Каррагера.
Фото: Спорт день за днем
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