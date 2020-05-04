Напомним, Кокорин до конца сезона на правах аренды выступает за "Сочи". Его контракт с "Зенитом" истекает летом. Ранее Кокорин сообщил, что к нему есть интерес со стороны "Ромы" и других итальянских клубов.
"Саша — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.
Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. "Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России", - цитирует Луческу Sport24.
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча и забил три гола.
"Уверен, "Зенит" его куда-то отправит. Они не могут оставить игрока с тюремным прошлым". Луческу - о Кокорине
Бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу высказался о форварде питерского клуба Александре Кокорине.
Фото: soccer.ru
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