Об этом в своём telegram-канале сообщает журналист Дмитрий Клипин со ссылкой на канал "Мутко Против".
Сообщается, что речь идёт не о футболистах, а именно о сотрудниках клуба.
Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило отметку в 177 160 человек. 23 803 из них — вылечились, 1 625 — умерло.
Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна.
Источник: у двух сотрудников "Локомотива" подтвержден коронавирус
Два сотрудника московского "Локомотива" сдали положительный тест на коронавирус.
Фото: Getty Images
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