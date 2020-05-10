— "Краснодар" полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран, — рассказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России приостановлен 16 марта из-за коронавируса. Сообщалось, что оставшиеся восемь матчей команды могут доиграть, начиная с 21 или 28 июня.
"Краснодар" после 22-ух туров делит второе место с "Локомотивом". У команд по 41 очку.
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Мусаев: "Краснодар" полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил позицию клуба по доигровке чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
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