— Позиция РФС - футбол должен вернуться и как можно быстрее.
Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть футбол. Все мы настроены на одно - вернуть футбол как можно быстрее, — заявил Алаев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что оставшиеся восемь туров команды могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
Алаев: позиция РФС — доиграть чемпионат
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев озвучил позицию союза по возобновлению чемпионата.
Фото: Getty Images
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