— Ни один российский футболист не инфицирован коронавирусом и не госпитализирован. Можно попытаться завершить чемпионат, — рассказал Безуглов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России приостановлен 16 марта из-за коронавируса. Сообщалось, что оставшиеся восемь матчей команды могут доиграть, начиная с 21 или 28 июня.
Алаев: позиция РФС — доиграть чемпионат
Врач сборной России Безуглов: ни один футболист РФС не инфицирован коронавирусом
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом среди игроков РПЛ.
Фото: РФС
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