Мевля проводит индивидуальные тренировки в Словении. После возвращения в Россию он должен будет пройти двухнедельный карантин, после чего сможет присоединиться к команде.
"Всё зависит от того, будет ли продолжение чемпионата. Игрок прибудет в расположение команды, когда это потребуется согласно актуальному плану подготовки. Все мы ждем официального решения от футбольных властей, только после этого можно будет переходить к какой-то конкретике", - цитирует Рубашко ТАСС.
Напомним, чемпионат России был приостановлен после 22 туров. Возобновиться РПЛ может во второй половине июня.
В турнирной таблице "Сочи" занимает 12-е место, имея в своем активе 24 очка.
Генеральный директор "Сочи": когда вернется Мевля? Когда это потребуется
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о том, когда в расположение команды вернется защитник Миха Мевля.
Фото: © ФК "Зенит"
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