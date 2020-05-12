Генеральный директор "Сочи": когда вернется Мевля? Когда это потребуется

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о том, когда в расположение команды вернется защитник Миха Мевля.

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