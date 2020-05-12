Об этом сообщает "Фонтанка". Квартира располагается на Выборгском шоссе. Шадрина арендует ее у жителя Токсово.
Из квартиры пропали дорогие часы, аксессуары и золотые украшения. Заявление в правоохранительные органы поступило 12 мая. Хозяин квартиры сообщил, что в период с 18 марта по 12 мая кто-то отжал кухонный стеклопакет и проник внутрь. Квартира располагается на 17-м этаже.
Из мини-сейфа были украдены часы Hublot за миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, аксессуары за 200, 120 и 164 тысячи рублей. Также пропали золотые украшения Шадриной. Общий ущерб превысил 1 680 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Людмила Шадрина выступает за "Зенит" с текущего года. Начинала заниматься футболом в командах "Приалит" (Реутов) и "Чертаново". На взрослом уровне также выступала за "Измайлово", "Россиянку" (Химки) и ЦСКА. В 2019 году в составе "армейцев" стала чемпионкой России.
Квартиру футболистки "Зенита" Шадриной обокрали более чем на 1,6 млн рублей
В Санкт-Петербурге обокрали квартиру, в которой проживает защитница "Зенита" Людмила Шадрина.
Фото: ФК Зенит
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