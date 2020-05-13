- Звонят много, интересуются. Просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но "Локомотив" пока не рассматривает вариант с продажей. А вообще, нужно приходить с готовым предложением, - цитирует Хинчагова Анар Ибрагимов в Яндекс.Дзене.
Магкеев: если бы возник реальный интерес, то поехал бы в хороший иностранный чемпионат
21-летний Магкеев дебютировал за основу "Локомотива" в этом сезоне, провел пять матчей, но не отметился результативными действиями.
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Агент Хинчагов: итальянцы интересуются Магкеевым. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня
Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику московского "Локомотива" Станиславу Магкееву.
Фото: Спорт24
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!