"Доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риск коронавируса существует для всех, и для клуба, безусловно, важно здоровье игроков и сотрудников.
Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон", - цитирует Фетисова ТАСС.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса с 17 марта. 15 мая на заседании РФС станет окончательно известно, будет ли возобновлен сезон или нет.
На сегодняшний день в России выявлено более 252 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2305 человек умерли.
"Крылья Советов" в турнирной таблице занимают 15-е место, имея в своем активе 22 очка.
Председатель совета директоров "Крыльев Советов": доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов высказался о возобновлении чемпионата России.
Фото: "Крылья Советов"
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