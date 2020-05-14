Об этом сообщает "Чемпионат".
Сегодня московский клуб официально сообщил, что контракт с Юрием Семиным продлен не будет, а его на посту главного тренера сменит Николич.
Серб работал в "Раде", "Войводине", "Партизане", "Олимпии" и "Фехерваре".
Деян Йоксимович ранее представлял интересы бывших игроков ЦСКА Милоша Красича и Ивицы Олича. Тимур Гурцкая несколько лет работал в "Спартаке", был связан с экс-тренером клуба Массимо Каррерой.
Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович являлись посредниками назначения Марко Николича в "Локомотив"
Агенты Тимур Гурцкая и Деян Йоксимович стали посредниками назначения серба Марко Николича на должность главного тренера "Локомотива".
Фото: alo.rs
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