Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
На время самоизоляции Россию покинули наставник красно-белых Доменико Тедеско, его помощник Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки и тренер по реабилитации Владимир Чепзанович.
Из игроков на родину уехали Самюэль Жиго, Малкольм Баду, Гус Тиль, Алекс Крал, Андре Шюррле и Джордан Ларссон.
По прибытию в Россию легионеры должны будут пройти 14-дневный карантин. Однако не исключено, что этого делать не придется, если будет как минимум два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
"Спартак" занимает в турнирной таблице 8-е место, набрав в 22 турах 28 очков. Чемпионат России возобновится 21 июня.
Стало известно, когда иностранные футболисты и тренеры "Спартака" вернутся в Россию
Футболисты и тренеры "Спартака" вернутся в Россию в начале следующей недели.
Фото: © ФК «Спартак»
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