Об этом говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
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Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
Роспотребнадзор согласовал с РФС возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
Фото: LiveJournal MOYA_MOSKVA
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