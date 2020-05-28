Уткин - о болельщиках на матчах РПЛ: сейчас я против допуска зрителей. Риски слишком велики

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение Роспотребнадзора допустить зрителей на матчи чемпионата России.

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Сегодня стало известно, что матчи чемпионата России будут проходить с болельщиками. Стадион должен быть заполнен не более чем на 10% мест от общего количества."Сейчас я против допуска зрителей на матчи чемпионата России по футболу. Уверен - это можно сделать безопасно. Но это не необходимо.Возобновление соревнований - да, необходимо. Это запускает индустрию. Это дает работу, подтверждает рекламные контракты, возвращает жизнь СМИ.Но возвращение зрителей на трибуны - не индустрия. Да, 3-4 клуба неплохо зарабатывают на билетах, но в целом это не деньги. Не сравнить с АПЛ, Испанией и Германией. Там - да. Но они не возвращают. Со стороны российских футбольных властей это бравада. Это лишнее в борьбе с пандемией.В случае с театрами и кинотеатрами - это очень важно. Опять же потому, что возвращает индустрию из спячки. В футболе - нет. Но хоть я и несогласен (вернее - я скептик), то, что вопрос поднимается - это позитивно. В ограничениях властей очень многие запреты бессмысленны, огульны; общество, люди на своем уровне каждый должны ставить под сомнение, предлагать варианты возвращения к нормальной жизни, предлагать и совершенствовать протоколы безопасности. Это один из самый актуальных диалогов, самое полезное давление общества на власть сейчас.В этом смысле мне нравится, что футбольная власть проявляет настойчивость и волю. В этом смысле президент РФС оправдывает мои ожидания. Он человек осторожный, но решительный. Такое вот сочетание.Я привык, что футбольные боссы молчат в тряпочку и ждут команды. Сейчас это не так - и это круто. Но сейчас зрители на футболе, считаю, рано. 10% ничего существенно не меняют. Это подождет. Риски слишком велики", - написал Уткин в телеграм-канале.