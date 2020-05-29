- Каждый раз, когда мы играли с "Амкаром" на выезде, я мечтал получить дисквалификацию на этот матч, лишь бы не играть в Перми. Настолько ужасное там поле. Одно из худших, что я видел за всю карьеру, - сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
Также игрок вспомнил про поле в Самаре. По его словам, тренировавший в то время "армейцев" Леонид Слуцкий говорил своим подопечным навешивать мяч вперёд, чтобы заработать стандарт. Газон был очень плохого качества, и через игру мяч до ворот довести не удавалось.
Понтус Вернблум перешел в ЦСКА из голландского АЗ. За москвичей швед провел 167 матчей и забил 17 голов.
Летом 2018 года он покинул ЦСКА и заключил контракт с греческим ПАОК. Также в активе Вернблума 50 матчей за сборную Швеции.
Вернблум назвал поля в Перми и Самаре худшими в своей карьере
Экс-хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, поделился воспоминаниями о худших газонах в России.
Фото: СЭ
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