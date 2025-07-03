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Джикия может отказаться от перехода в турецкий "Антальяспор"

Георгий Джикия может не перейти в турецкий клуб.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, центральный защитник Георгий Джикия может отказаться от перехода в "Антальяспор" из-за того, что на турецкий клуб наложен запрет на трансферы. Сообщается, что у футболиста есть право отозвать свою подпись под предварительным соглашением и искать себе новую команду, если с "Антальяспора" не будет снят трансферный бан.

Отмечается, что запрет был наложен из-за долга в 5 миллионов евро, который до сих пор не выплачен.

Напомним, ранее агент игрока Владимир Кузьмичев подтвердил, что Джикия подписал контракт с "Антальяспором".

31-летний защитник в минувшем сезоне защищал цвета "Химок", которые из-за финансовых проблем не сумели пройти лицензирование для участия в РПЛ и были вынуждены приостановить свою деятельность.

Источник: Metaratings

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