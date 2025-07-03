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"Это было в договоренностях". Агент Джикии подтвердил, что защитник может не перейти в "Антальяспор"

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, сообщил, что игрок действительно может отказаться от перехода в "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"
- Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что "Антальяспору" запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договоренностях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но все равно мы должны были перестраховаться.

Напомним, ранее появилась информация о том, что центральный защитник Георгий Джикия может отозвать свою подпись, поставленную под контрактом с "Антальяспором", из-за наложенного запрета на турецкий клуб регистрировать новых футболистов.

Летом прошлого года Джикия покинул московский "Спартак", став свободным агентом. В сентябре 31-летний защитник подписал соглашение до окончания сезона с подмосковными "Химками". В составе красно-черных игрок принял участие в 19 матчах чемпионата и Кубка России, в которых не отличился голевыми дейтсвиями.

Источник: "Чемпионат"

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