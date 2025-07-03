"Это было в договоренностях". Агент Джикии подтвердил, что защитник может не перейти в "Антальяспор"

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, сообщил, что игрок действительно может отказаться от перехода в "Антальяспор".

Фото: ФК "Химки"





Напомним, ранее появилась информация о том, что центральный защитник Георгий Джикия может отозвать свою подпись, поставленную под контрактом с "Антальяспором", из-за наложенного запрета на турецкий клуб регистрировать новых футболистов.



Летом прошлого года Джикия покинул московский "



Источник: - Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что "Антальяспору" запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договоренностях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но все равно мы должны были перестраховаться.Напомним, ранее появилась информация о том, что центральный защитник Георгий Джикия может отозвать свою подпись, поставленную под контрактом с "Антальяспором", из-за наложенного запрета на турецкий клуб регистрировать новых футболистов.Летом прошлого года Джикия покинул московский " Спартак ", став свободным агентом. В сентябре 31-летний защитник подписал соглашение до окончания сезона с подмосковными "Химками". В составе красно-черных игрок принял участие в 19 матчах чемпионата и Кубка России, в которых не отличился голевыми дейтсвиями.Источник: "Чемпионат"