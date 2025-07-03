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"СЭ": на матч Братского Кубка между "Динамо" и "Партизаном" продано 17 тысяч билетов

Стало известно, сколько удалось реализовать билетов на игру "Динамо" - "Партизан".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, на матч между московским "Динамо" и сербским "Партизаном" в рамках Братского Кубка реализовано 17 тысяч билетов.

Встреча состоится завтра, 4 июля. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее бело-голубые одержали на товарищеском турнире крупную победу над белградским ОФК со счетом 4:0.

Источник: "СЭ"

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