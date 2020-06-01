- Ташаев дружит с Зобниным и вслед за ним прошел по маршруту из "Динамо" в "Спартак". Но я изначально считал, что этот трансфер - ошибка. В "Динамо" Ташаев хорошо играл. Был тренер, который ему доверял и всегда ставил в состав.
Шанс на перезапуск карьеры всегда есть, но Ташаеву придется начать с нуля. Сейчас ему, наверное, нужно будет найти новую команду, в которой он будет играть, а не сидеть в запасе, - приводят слова специалиста Известия.
Александр Ташаев выступал за московское "Динамо" с 2014 по 2018. В составе "бело-голубых" хавбек вышел на поле в 83 матчах во всех турнирах и забил 11 мячей.
Затем хавбек перешел к стан "красно-белых". Он провел за "Спартак" 28 матчей и не отметился забитыми мячами.
Ташаев перешел в "Рубин" из "Спартака" в сентябре 2019 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца мая. За казанцев Александр провел 8 матчей и также не отличился голом.
Силкин: трансфер Ташаева в "Спартак" - ошибка
Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин выразил мнение о ситуации с полузащитником "Спартака" Александром Ташаевым.
Фото: Sportbox
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