Ранее сообщалось, что итальянский клуб уже связывался с представителями 24-летнего футболиста на предмет возможного трансфера.
"Мне вам нечего сказать. Я нахожусь дома, на самоизоляции, не читаю ничего. Не могу подтвердить информацию о том, что "Фиорентина" ведет с нами переговоры. Зачем каждый раз что-то комментировать", - цитирует Шпинева Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионата России Алексей Миранчук провел 19 матчей, забил пять голов и сделал 5 голевых передач. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 22 турах.
РПЛ возобновится 19 июня.
Агент Алексея Миранчука: не могу подтвердить, что "Фиорентина" ведет с нами переговоры
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексей Миранчука, высказался относительно информации о возможном переходе футболиста в "Фиорентину".
Фото: Rusfootball.info
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