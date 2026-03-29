Клопп подписал контракт с "Реалом" - источник

Юрген Клопп может возглавить "Реал" уже ближайшим летом.

Фото: ФК "Ливерпуль"

По информации журналиста Франсуа Галлардо, стороны заранее договорились о сотрудничестве, и назначение не зависит от результатов нынешнего тренера мадридцев Альваро Арбелоа.



Как сообщает источник, соглашение с немецким специалистом было достигнуто ещё в декабре, а сам контракт уже подписан.



Напомним, Клопп работал в "Ливерпуле" с 2015 по 2024 год, после чего перешёл на управленческую должность в структуре "Ред Булл".