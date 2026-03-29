В составе столичной команды отличились Иван Тимошенко, Артём Максименко и Йорди Рейна, реализовавший пенальти. Гости сумели ответить лишь одним забитым мячом - его автором стал Никита Морозов.
После этой победы "Родина" закрепилась на втором месте в таблице, набрав 49 очков в 26 матчах. "Урал" идёт следом - у команды из Екатеринбурга 45 баллов.
Первая лига
26 тур
Голы: Тимошенко, 35, Максименко, 38, Рейна, 50 (пен), Морозов, 90+2
"Родина": Волков, Крижан, Мещинанов, Сокол, Дятлов, Фищенко, Егорычев (Мусаев, 59), Рейна, Абдусаламов (Бакаев, 59), Максименко, Тимошенко (Гарибян, 69).
"Урал": Кузнецов, Бегич, Итало, Маргасов, Харин, Иванисеня, Сунгатулин, Акбашев (Морозов, 67), Железнов, Богомольский (Марков, 67), Секулич.
Предупреждения: Егорычев, 9, Секулич, 32, Акбашев, 62, Мещанинов, 75, Иванисеня, 75, Рейна, 78, Арсе, 90.
"Родина" уверенно победила "Урал" в Первой лиге
В матче 26-го тура Первой лиги московская "Родина" на своём поле обыграла "Урал" со счётом 3:1.
Фото: ФК "Родина"