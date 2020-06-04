- Пересеклись с Глушаковым на съёмках одного бренда, сразу поймали одну волну. Общаемся, шутим. Пишут иногда: "Как ты с ним общаешься, он же играл за "Спартак". Я общаюсь с ним же не из-за клубной эмблемы. Иногда из-за таких хейтеров я ничего и не отвечаю, - сказала футболистка в интервью теннисистке Анастасии Павлюченковой в прямом эфире Instagram.
"Рад нашему знакомству, а может и счастлив". Глушаков - футболистке сборной России Коваленко
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Ксения Коваленко защищает цвета ЦСКА с 2017 года.
Глушаков выступает за грозненский "Ахмат" с лета 2019-го, подписав контракт на один сезон. Полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола. До этого Глушаков играл за "Спартак" с 2013 по 2019. С красно-белыми российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.
Футболистка Коваленко рассказала, как познакомилась с Глушаковым
Футболистка сборной России Ксения Коваленко рассказала об общении с полузащитником "Ахмата" Денисом Глушаковым.
Фото: инстаграм Коваленко
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