Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на матчах РПЛ после возобновления. Стадионы должны будут заполнены не более чем на 10% от общей вместимости арены. Также на стадион может попасть только при наличии маски и перчаток.
Чемпионат России вернется со зрителями – трибуны могут заполняться на 10%
"Это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе", - цитирует Дюкова ТАСС.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
Александр Дюков рассказал, на сколько сократились доходы клубов из-за коронавируса
Дюков выразил благодарность Мишустину за помощь в возобновлении РПЛ
Дюков: проведение матча со зрителями не является обязательным
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о допуске болельщиков на матчи чемпионата России.
Фото: © РФС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!