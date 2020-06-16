- Оптимальный вариант для Руденко - пойти в команду уровня второй восьмёрки РПЛ и попробовать свои силы там. У него для этого всё есть. Ему нужно прибавить в оценке ситуации, где-то сыграть на команду, где-то проще. Другими словами, не хватает опыта.
Если Руденко всё-таки уйдёт из "Спартака", думаю, что клуб подстрахуется, как в ситуации с Аязом Гулиевым. Пропишет какую-то повышенную сумму при обратном выкупе, - цитирует Булатова Чемпионат.
Ранее сообщалось, что в "Спартаке" больше не рассчитывают на 21-летнего игрока. Красно-белые намерены выручить с продажи Александра Руденко порядка 50 миллионов рублей.
Также известно, что 21-летний нападающий был близок к тому, чтобы продолжить карьеру на правах аренды в московском "Динамо" или в "Рубине", но переход сорвался после смены наставников в этих клубах.
В завершившемся досрочно сезоне ФНЛ за московское "Торпедо" Руденко провел два матча и забил один гол, за "Спартак-2" форвард сыграл в этом сезоне 23 игры и забил 13 голов. Контракт Руденко со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.
Булатов: оптимальный вариант для Руденко - пойти в команду уровня второй восьмёрки РПЛ
Экс-наставник "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал информацию о продаже нападающего команды Александра Руденко.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!