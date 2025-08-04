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В ЦСКА назвали условие трансфера Роши в "Аль-Джазиру"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал условие, при котором возможен переход бразильского защитника армейцев Виллана Роши в "Аль-Джазиру".
Фото: ПФК ЦСКА
"Это должен быть единый транш, который поступает на счёт клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчётный счёт клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится", - написал Брейдо в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что Роша уведомил ЦСКА о намерении активировать опцию выкупа в своем контракте с армейским клубом ради перехода в "Аль-Джазиру". Бразильский защитник пополнил состав московской команды осенью 2022 года. Он провел за красно-синих 106 официальных матчей, в которых отметился 7 мячами и отдал 9 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.

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