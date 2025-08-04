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"Ничего страшного не произошло". В "Ахмате" прокомментировали старт сезона

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о неудачном старте сезона для грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"
- Не сказать, что у команды самый хороший эмоциональный фон после старта сезона, но надо выходить и бороться. Ничего страшного не произошло. Сейчас не время опускать руки. Надо стараться выравнивать ситуацию.

На старте нового сезона "Ахмат" провел три матча в Российской Премьер-Лиге и одну игру в Кубке России. Во всех четырех встречах грозненская команда потерпела поражения с общим счетом 2:7, проиграв дома казанскому "Рубину" (0:2) и "Зениту" (1:2), а также на выезде московскому ЦСКА (1:2) и махачкалинскому "Динамо" (0:1).

Источник: "Чемпионат"

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