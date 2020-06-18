- Возможно, стоит наказать "Ростов" пожёстче, выписать большой штраф. Другие игроки не виноваты, халатность допустил один игрок. Поэтому резать сразу и снимать очки не стоит, - цитирует Мостового Чемпионат.
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
"Сочи" отказывается от переноса матча и настаивает на его проведении по расписанию. Вполне возможно, что южане хотят добиться технического поражения "Ростова".
Мостовой: стоит наказать "Ростов" пожестче, выписать большой штраф
Экс-игрок и футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение о ситуации с коронавирусом в "Ростове".
Фото: инстаграм Мостового
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