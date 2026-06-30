Тренер "Зенита" назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Фото: ФК "Зенит"

- Склоняюсь к тому, что Франция и Испания. Я изначально понимал, что это будут сборные, которые покажут остроту, но Испания пока меня не впечатляет, - цитирует Тимощука "Советский спорт"

По словам Тимощука, сборные Испании и Франции - фавориты мундиаля.На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Испании одержала две победы и один раз сыграла вничью, национальная команда Франции победила во всех трех встречах. На стадии 1/16 финала мундиаля испанцы сыграют с Австрией, а французы - со Швецией. Напомним, что действующим чемпионом мира является Аргентина - в финале ЧМ-22 она одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.