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Тренер "Зенита" назвал фаворитов чемпионата мира-2026

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук назвал фаворитов чемпионата мира-2026.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тимощука, сборные Испании и Франции - фавориты мундиаля.

- Склоняюсь к тому, что Франция и Испания. Я изначально понимал, что это будут сборные, которые покажут остроту, но Испания пока меня не впечатляет, - цитирует Тимощука "Советский спорт".

На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Испании одержала две победы и один раз сыграла вничью, национальная команда Франции победила во всех трех встречах. На стадии 1/16 финала мундиаля испанцы сыграют с Австрией, а французы - со Швецией. Напомним, что действующим чемпионом мира является Аргентина - в финале ЧМ-22 она одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.

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