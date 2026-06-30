Мостовой - о вылете сборной Германии с ЧМ: Нагельсманн - нефутбольный человек

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Хамовитое лицо, которое строит из себя футбольного человека. Он никогда им не являлся и не будет, - цитирует Мостового "СЭ"

По словам Мостового, Нагельсманн - главная проблема сборной Германии.- Нагельсманна сделали какой-то звездой. Он — главная проблема сборной Германии.В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года национальная команда Германии уступила сборной Парагвая со счетом 1:1 (3:4 - пен.) и вылетела с мундиаля. Немцы не могут преодолеть стадию 1/8 финала мундиаля с 2014 года - тогда они в последний раз становились чемпионами мира.Юлиан Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года, его соглашение рассчитано до июля 2028 года. Ранее специалист работал в "Баварии", "РБ Лейпциге", "Хоффенхайме". Ранее специалист заявил, что хотел бы продолжить работу в национальной команде.