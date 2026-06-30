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Кокорин: пока не думал о том, чем буду заниматься после карьеры

Экс-игрок сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос, чем он будет заниматься после завершения карьеры.
Фото: ФК "Арис"
По словам Кокорина, пока что он не думал, что будет делать после завершения карьеры.

- Пока не думал о том, чем буду заниматься после карьеры. Сейчас я в отпуске.

Хожу, вижусь со старыми друзьями, с кем по 5 лет не встречался. С кем успел повидаться? Со всеми, с кем хотел. Половину из них вы не знаете, - цитирует Кокорина "СЭ".

Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" по окончании сезона-2025/26 на правах свободного агента. Он выступал за клуб с лета 2024 года, а ранее был игроком итальянской "Фиорентины". За кипрский клуб россиянин провел 115 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 34 забитых мяча и 17 результативных передач.

Ранее нападающий выступал за московские "Спартак" и "Динамо", а также за петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и "Сочи". Также он был игроком сборной России.

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