Кокорин: пока не думал о том, чем буду заниматься после карьеры

- Пока не думал о том, чем буду заниматься после карьеры. Сейчас я в отпуске.
Хожу, вижусь со старыми друзьями, с кем по 5 лет не встречался. С кем успел повидаться? Со всеми, с кем хотел. Половину из них вы не знаете, - цитирует Кокорина "СЭ".
Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" по окончании сезона-2025/26 на правах свободного агента. Он выступал за клуб с лета 2024 года, а ранее был игроком итальянской "Фиорентины". За кипрский клуб россиянин провел 115 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 34 забитых мяча и 17 результативных передач.
Ранее нападающий выступал за московские "Спартак" и "Динамо", а также за петербургский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и "Сочи". Также он был игроком сборной России.